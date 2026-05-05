Liguria, allerta meteo gialla per temporali il 6 maggio
di Carlotta Nicoletti
Protezione Civile segnala criticità idrogeologica in zona B dalla mezzanotte alle 13:59
Scatta un’allerta meteo gialla per temporali nella giornata di domani, 6 maggio 2026. La Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per la zona B, valido dalla mezzanotte fino alle 13:59.
Allerta – Il livello giallo indica una situazione di attenzione, con possibili effetti sul territorio legati a rovesci intensi e fenomeni temporaleschi localizzati. Non si escludono disagi, in particolare nelle aree più esposte.
Previsioni – I temporali potranno manifestarsi in modo improvviso, con precipitazioni anche intense in brevi intervalli di tempo. Questo tipo di fenomeni può causare allagamenti localizzati e difficoltà alla circolazione.
Rischi – La criticità idrogeologica riguarda soprattutto corsi d’acqua minori, sistemi di drenaggio urbano e zone soggette a ristagni. Possibili anche cadute di rami o piccoli smottamenti in aree fragili.
Raccomandazioni – Le autorità invitano la popolazione alla prudenza, limitando gli spostamenti non necessari durante le fasi più intense del maltempo e prestando attenzione agli aggiornamenti ufficiali.
Monitoraggio – La situazione sarà seguita costantemente dagli enti preposti. Eventuali variazioni del livello di allerta o ulteriori comunicazioni verranno diffuse attraverso i canali istituzionali della Protezione Civile.
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