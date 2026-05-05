Genova si prepara all’invasione tricolore: tutto pronto per l’Adunata Nazionale degli Alpini

Fervono a Genova i preparativi per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: l’Adunata Nazionale degli Alpini, in programma nel fine settimana 8-10 maggio e destinata a richiamare centinaia di migliaia di visitatori da tutta Italia e anche dall’estero. Un evento carico di significato storico, identitario e umano, che Genova si appresta ad accogliere con entusiasmo e grande senso di ospitalità.

Le strade e le piazze si stanno trasformando giorno dopo giorno: stand gastronomici, aree attrezzate, punti informativi e spazi dedicati all’accoglienza stanno prendendo forma per sostenere un afflusso imponente, stimato tra le 400mila e le 500mila persone. Un’organizzazione complessa che coinvolge istituzioni, volontari e forze dell’ordine, tutti impegnati a garantire sicurezza, servizi efficienti e un clima sereno per partecipanti e cittadini.

L’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni: bandiere tricolori alle finestre, cori alpini che iniziano a risuonare e un diffuso sentimento di orgoglio che unisce residenti e visitatori. L’evento sarà seguito integralmente in diretta da Telenord, permettendo anche a chi non potrà essere presente di vivere ogni momento della manifestazione.

Per Genova si tratta di un ritorno importante: l’ultima volta che la città ospitò l’Adunata Nazionale risale infatti al 2001. A distanza di venticinque anni, Genova è pronta a rinnovare quell’esperienza, con l’obiettivo di offrire un’edizione memorabile, capace di coniugare tradizione, festa e spirito di comunità.

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