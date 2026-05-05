Rapallo, guasti alla rete fognaria: divieto di balneazione in alcuni tratti del litorale

A seguito di un guasto alla condotta fognaria, segnalato tempestivamente da Iren, il Comune di Rapallo è intervenuto con tre ordinanze sindacali (nn. 13, 14 e 15 del 4 maggio 2026) per fronteggiare la situazione e tutelare la salute pubblica.

Il provvedimento nasce dalla comunicazione dell’Ufficio Infrastrutture, che ha evidenziato una significativa presenza di reflui fognari all’interno della rete bianca con scarico diretto in mare. L’area interessata si estende nel tratto costiero compreso tra la foce del Torrente Boate e quella del Torrente Tuja. Per questo motivo è stato disposto, in via precauzionale, il divieto temporaneo di balneazione, accompagnato dall’obbligo di intervento immediato per il ripristino dell’infrastruttura danneggiata, da completarsi entro 72 ore dalla notifica.

Le limitazioni riguardano in particolare due zone del litorale cittadino: la Spiaggia Le Saline e l’area del Castello di Rapallo, includendo sia la spiaggia libera delle Rane sia quella del Castello. Si tratta di una misura preventiva finalizzata a evitare rischi per i bagnanti in presenza di possibili contaminazioni.

Negli ultimi mesi l’amministrazione comunale ha rafforzato le attività di monitoraggio della rete fognaria, operando in sinergia con Iren Acqua Tigullio. L’obiettivo è individuare tempestivamente eventuali anomalie, contrastare gli scarichi irregolari e avviare, ove necessario, le procedure di controllo, sanzione e ripristino.