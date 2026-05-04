Adunata Alpini, padiglione Jean Nouvel trasformato in una immensa camerata

In occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini, uno degli spazi simbolo della città si trasforma per rispondere all’imponente afflusso di partecipanti. Il padiglione Jean Nouvel, struttura iconica del waterfront genovese, è stato infatti riconvertito in una gigantesca camerata, pronta ad accogliere centinaia di alpini arrivati da tutta Italia.

L’intervento rientra nel piano straordinario di ospitalità predisposto per l’evento, che richiama ogni anno centinaia di migliaia di persone tra componenti delle penne nere, familiari e visitatori. All’interno del padiglione sono stati allestiti posti letto, servizi essenziali e spazi comuni, con l’obiettivo di garantire un’accoglienza funzionale ma anche in linea con lo spirito di condivisione e semplicità che caratterizza il corpo degli Alpini.

La trasformazione del padiglione, noto per il suo design contemporaneo, rappresenta un esempio concreto di adattamento degli spazi urbani alle esigenze di grandi eventi. Da luogo dedicato a fiere e manifestazioni, si è convertito temporaneamente in un dormitorio collettivo, evocando le tradizionali camerate militari.

L’iniziativa sottolinea anche la capacità organizzativa della città, impegnata a gestire un afflusso straordinario in modo efficiente e diffuso, coinvolgendo strutture pubbliche e private. Oltre alle soluzioni alberghiere e ricettive, infatti, sono stati attivati spazi alternativi proprio per far fronte all’elevato numero di presenze.

Per gli Alpini, la sistemazione in camerata non è solo una necessità logistica, ma anche un elemento identitario: un modo per ritrovare lo spirito di corpo, la convivialità e il senso di appartenenza che da sempre contraddistinguono l’Associazione Nazionale Alpini e i suoi raduni.

Così, per alcuni giorni, il padiglione Jean Nouvel cambia volto e funzione, diventando il cuore pulsante dell’accoglienza e uno dei simboli più suggestivi dell’Adunata.

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