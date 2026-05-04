Il cantiere infinito di via Valtrebbia. Gli abitanti chiedono chiarezza
di Claudio Baffico
Gli abitanti di via Valtrebbia, nel quartiere di Sant'Eusebio, chiedono chiarezza in merito al cantiere che da anni ha portato al restringimento di una corsia, con impianto semaforico. Alla base della questione, un concorso di competenze tra Arte e Comune di Genova. Nel frattempo restano incerti i tempi per quanto riguarda la messa in sicurezza del muro di contenimento.
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