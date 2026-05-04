Iniziato l'abbattimento dei due alberi in Corso Podestà. Un caso che ha fatto esplodere i rappresentanti di comitati e associazioni, interpellati da Telenord, ma il comune, per bocca dell'assessore al Verde Urbano Francesca Coppola, e il municipio Centro Est grazie alle parole della presidente Simona Cosso e dell'assessore alla Cura e alla Manutenzione del Verde Alberto Cattaneo, ai microfoni di Telenord, spiegano le ragioni che hanno portato a questa decisione.

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