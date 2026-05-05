Porto di Genova, sicurezza e traffico sotto pressione: istituito un tavolo permanente tra sindacati e Autorità portuale

La sicurezza nel porto torna al centro del dibattito tra istituzioni e rappresentanze sindacali. Una delegazione di Filt CGIL, Fit CISL e Uiltrasporti ha incontrato il presidente Matteo Paroli per affrontare le principali criticità legate al lavoro in ambito portuale. Al centro del confronto, una situazione definita da tempo complessa dai lavoratori: la presenza simultanea di numerosi cantieri, unita all’assenza di aree esterne dedicate alla sosta di mezzi pesanti e rimorchi, contribuisce a congestionare ulteriormente il traffico interno al porto. Una criticità che non solo rallenta le operazioni, ma aumenta sensibilmente i rischi per la sicurezza. Tra i problemi più urgenti segnalati emerge la mancanza di percorsi pedonali e parcheggi adeguati per i lavoratori, condizioni che espongono quotidianamente il personale a situazioni di pericolo. A ciò si aggiunge un altro elemento particolarmente delicato: la difficoltà di accesso ai mezzi di soccorso in caso di emergenza, spesso ostacolati dal traffico intenso. Per questo motivo, i sindacati chiedono da tempo l’istituzione di un presidio medico interno al porto. Le stesse tematiche sono state al centro dell’assemblea dei lavoratori svoltasi in mattinata davanti a Palazzo San Giorgio, seguita dall’incontro ufficiale con il presidente. Dal confronto è emersa una prima risposta concreta: l’istituzione di un tavolo permanente dedicato alle questioni della sicurezza, che consentirà un monitoraggio continuo e un dialogo costante tra le parti. Nel corso della riunione, Paroli si è impegnato ad intervenire su alcune priorità, a partire proprio dalla realizzazione di un presidio medico nel porto di Sampierdarena. È stato inoltre fissato un nuovo incontro per affrontare il tema dell’agibilità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di sito, per i quali si richiede un ampliamento delle ore disponibili e strumenti più adeguati per svolgere il proprio ruolo. Sul fronte della viabilità, il presidente ha assicurato attenzione sia alla congestione del traffico sia alla carenza di parcheggi dedicati ai lavoratori portuali, due nodi che incidono direttamente sull’efficienza e sulla sicurezza dell’intero sistema. I sindacati hanno definito “soddisfacente” l’esito dell’incontro, pur sottolineando la necessità di vigilare sull’effettiva attuazione degli impegni assunti. Ai lavoratori è stato infine rivolto un invito chiaro: mantenere alta l’attenzione e continuare a partecipare attivamente al percorso di miglioramento delle condizioni di sicurezza nel porto.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.