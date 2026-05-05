Adunata Alpini, le Penne Nere ricordano le vittime del Ponte Morandi
di R.S.
Giovedì 7 maggio alle ore 17, presso il Memoriale di via Argine Polcevera, si terrà una cerimonia di ricordo con la deposizione di una corona di fiori
In occasione della 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, la città di Genova si prepara a un momento di commemorazione dedicato alle vittime del crollo del Crollo del Ponte Morandi.
Giovedì 7 maggio alle ore 17, presso il Memoriale di via Argine Polcevera, si terrà una cerimonia di ricordo con la deposizione di una corona di fiori. L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento collettivo per la città e apre simbolicamente le giornate dell’Adunata.
Alla commemorazione saranno presenti rappresentanti istituzionali tra cui il presidente del Consiglio regionale della Liguria Stefano Balleari, il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa e il consigliere nazionale dell’Associazione Nazionale Alpini Maurizio Pinamonti, insieme ai familiari delle vittime.
L’evento si inserisce nel programma dell’Adunata, che prenderà ufficialmente il via venerdì 8 maggio con l’alzabandiera in piazza De Ferrari. La giornata del 7 maggio assume così un significato di memoria e riflessione condivisa, a pochi giorni da una delle manifestazioni più attese della città.
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