97ª Adunata Nazionale Alpini: scatta il piano straordinario del Comune di Genova

Genova si prepara ad accogliere la 97ª Adunata Nazionale degli Alpini, un evento di portata straordinaria che porterà in città circa 400.000 persone nell'arco di tre giorni, trasformandola di fatto in "una città nella città". L'amministrazione comunale, attraverso diversi tavoli tecnici, ha messo a punto un'organizzazione complessa per gestire sicurezza, mobilità e servizi.

La consigliera delegata Vittoria Canessa Cerchi ha sottolineato il lavoro coordinato tra gli uffici comunali e la soddisfazione per ospitare l'evento, pur evidenziando le difficoltà legate alle caratteristiche del territorio. Durante tutta la manifestazione sarà attivo il Centro Operativo Comunale (COC) per il coordinamento continuo.

Sul fronte della protezione civile, l'assessore Massimo Ferrante ha spiegato che il sistema sarà pienamente operativo da venerdì a domenica, con presidi anche nelle stazioni della metropolitana e il supporto del Centro Operativo Autostradale della polizia. Ha definito l'evento una sfida complessa, anche a causa delle criticità infrastrutturali della città.

Per la mobilità, l'assessore Emilio Robotti ha annunciato un potenziamento straordinario del trasporto pubblico, con metropolitana attiva anche di notte tra sabato e domenica. Il centro sarà in gran parte chiuso alle auto, ma sono state individuate aree alternative per la sosta e misure per garantire servizi essenziali.

Il piano della viabilità prevede una suddivisione in zone con diversi livelli di restrizione: le aree a "verde scuro", dal Porto Antico fino a Piazza della Vittoria, il divieto di transito con veicoli sarà attivo dalle ore 17 di giovedì 7 maggio fino alla sera di domenica 10 maggio, mentre quelle a "verde chiaro", che estendono la pedonalità anche nei quartieri di Carignano e della Foce, saranno attive dal pomeriggio di sabato fino a domenica sera. In queste zone sarà vietata la circolazione veicolare e la sosta dei mezzi.

Il piano sicurezza, illustrato dall'assessora Arianna Viscogliosi, prevede un dispiegamento massiccio della polizia locale e controlli su più livelli, con 25 varchi di accesso alla città e particolare attenzione a ospedali e flussi di pullman.

Dal punto di vista commerciale, l'assessora Tiziana Beghin ha evidenziato opportunità e criticità, annunciando limitazioni su vetro, lattine e consumo di alcolici negli spazi pubblici, oltre a regole per dehors e rifornimenti.

Previsti inoltre circa 6.000 posti auto alternativi, 30 palestre per l'accoglienza degli Alpini e un potenziamento dei servizi di pulizia urbana. Il momento culminante sarà domenica, con una sfilata di circa 90.000 Alpini dalle 9 per circa dieci ore.

Tutte le informazioni aggiornate su viabilità, sicurezza e servizi sono disponibili sul sito del Comune e sul geoportale dedicato, che l'amministrazione invita a consultare come riferimento ufficiale durante l'evento.

In previsione della 97esima Adunata nazionale Alpini, che si svolgerà a Genova dall’8 al 10 maggio, la Direzione Mobilità urbana del Comune di Genova, a modifica e integrazione dell’ordinanza n. 422/2026 (www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/viabilita-e-parcheggi-alternativi) ha indicato le seguenti prescrizioni in vigore dal 4 al 12 maggio.

AREA PEDONALE ALPINA N.1

viene escluso il tratto di via San Vincenzo compreso tra piazza Giuseppe Verdi e via Federico Ricci mentre il divieto di transito veicolare comprenderà il solo tratto tra via Fiume e via Vincenzo Ricci.

Dalle ore 00.00 dell’8 maggio alle 23 del 10 maggio, e comunque fino a cessate esigenze, è permessa la circolazione veicolare per tutte le seguenti tipologie di veicoli:

- per i mezzi a servizio della logistica merci per negozi e attività di somministrazione di alimenti e bevande nella sola fascia oraria compresa tra le ore 3 e le ore 7 con orario di uscita entro le ore 8.30 per i giorni 8 e 9 maggio, e con orario di uscita entro le ore 8 per il 10 maggio, previa esibizione del documento di trasporto attestante il luogo di consegna;

- per i veicoli diretti all’Ospedale Galliera per terapie salvavita.

AREA PEDONALE ALPINA N.2

Dalle ore 00.00 alle ore 23 del 10 maggio, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di circolazione veicolare per tutte le tipologie di veicoli non sarà valido per i veicoli diretti all’Ospedale Galliera per terapie salvavita.

ULTERIORI PROVVEDIMENTI:

Istituzione del divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata, e relativo divieto di transito veicolare, in viale Caviglia (area destinata a capolinea bus) dalle ore 5 del 4 maggio alle ore 20 del 12 maggio;

Istituzione stalli di sosta in senso longitudinale per rimessaggio notturno mezzi pubblici di linea A.M.T. in corso Guglielmo Marconi, margine destro della carreggiata mare, nel tratto compreso tra la rotatoria 09/11/1989 e via Rimassa (compatibilmente con la presenza di attraversamenti pedonali, passi carrabili, impianti semaforici e aree di cantiere ivi collocati) dalle ore 19 alle 7 (del giorno successivo) dal 4 al 12 maggio (orario effettivo necessario dalle ore 5). Contestuale soppressione della corsia ciclabile, per i soli orari del periodo di sosta, e ripristino della corsia e del divieto di fermata negli altri orari. Gli stalli di sosta dovranno essere adeguatamente segnalati come previsto dalla segnaletica orizzontale e verticale del Codice della Strada.

Dalle ore 7 alle 22 del 10 maggio viene soppresso il divieto di transito in via Balbi.

Dalle ore 00 alle ore 24 del 10 maggio, sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- Istituzione del doppio senso di marcia in piazza Corvetto, versante monte, nel tratto compreso tra via SS. Giacomo e Filippo e galleria Nino Bixio;

- Deroga al divieto di circolazione in via delle Casaccie per i veicoli afferenti alle proprietà laterali e per i concessionari delle aree di sosta;

- Istituzione del divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata - per quanto concerne gli stalli di sosta presenti - ad eccezione degli autobus afferenti all’organizzazione della manifestazione (mezzi contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026”) in via Pra’, sulla corsia riservata alla viabilità ordinaria, con conseguente soppressione della corsia riservata (che verrà destinata al transito veicolare per tutte le categorie di veicoli), al netto degli attraversamenti pedonali: circa 1000 metri in direzione levante tra la rotatoria del Pesto e la rotatoria Pontile, circa 250 metri in direzione ponente tra la rotatoria Pontile e piazza Sciesa; circa 300 metri in direzione ponente tra piazza Bignami e piazza Laura (imbocco via Sapello).

Istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili (muniti di apposito contrassegno) nelle seguenti località:

- controviale di via Gramsci, lato mare, situato in corrispondenza di belvedere Pertusio;

- via dei Santi Giacomo e Filippo, tratto compreso tra il civico 36 R e 16 R (lato mare);

- via Canevari, tratto compreso tra il civico 1 e 1A R (isola azzurra);

Istituzione del doppio senso di marcia in via Claudio Carcassi.

Dalle ore 8 dell’8 maggio alle 20 dell’11 maggio, in via Nazionale nel tratto compreso tra rotatoria dei Tonni e vialetto antistante il civico 1E di piazza dell’Olmo, vengono istituite aree destinate alla sosta (a spina) con restringimento della carreggiata, istituzione del limite di velocità pari a 30 km/h ed istituzione del senso unico di marcia in direzione mare.

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare eventuali ulteriori integrazioni e/o modifiche al presente provvedimento, qualora si rendessero necessarie in relazione a indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità competenti ovvero per esigenze connesse alla buona riuscita della manifestazione.

La nuova ordinanza completa è consultabile al link alboonline.comune.genova.it/albopretorio/#/albo/atto/23387277/50AE464BB85379F2E0630100007FB97C.

Per rimanere costantemente aggiornati su eventuali novità, è possibile consultare la sezione del sito ufficiale del Comune di Genova www.comune.genova.it/97a-adunata-degli-alpini.

La pagina del Comune di Genova dedicata all'adunata sarà costantemente aggiornata durante i tre giorni di evento. Tutte le informazioni saranno anche diffuse attraverso i canali di comunicazione ufficiale del Comune di Genova (Facebook, Instagram, Telegram al canale @Genovaalert), attraverso la Newsletter (per iscriversi www.comune.genova.it/strumenti/webforms/iscrizione-newsletter-istituzionale/).



Inoltre, il Numero Verde Protezione Civile 800177797 nel corso dell'evento sarà attivo con i seguenti orari: venerdì 8 maggio dalle ore 7 alle ore 19; sabato 9 maggio dalle ore 7 alle ore 19; domenica 10 maggio dalle ore 7 alle ore 22.

Viabilità e mobilità – Adunata Alpini 2026

Da giovedì 7 a lunedì 11 maggio sono attive misure temporanee per garantire sicurezza e gestione dei flussi durante l’evento.

Aree Pedonali Alpine

Area Pedonale Alpina n. 1

È attiva dalle ore 17:00 del 7 maggio alle 23:00 del 10 maggio (e fino a cessate esigenze), nei quartieri Foce, Quadrilatero e centro fino a piazza Dante e largo Zecca.

Divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata

Parcheggio consentito solo in aree private già esistenti (senza movimentazione dall’8 al 10 maggio)

Divieto di circolazione, con eccezioni per: velocipedi mezzi di soccorso e forze dell’ordine servizi essenziali (TPL, igiene urbana, assistenza sanitaria, reperibilità urgente) i mezzi a servizio della logistica merci per negozi e attività di somministrazione di alimenti e bevande nella sola fascia oraria compresa tra le ore 3 e le ore 7 con orario di uscita entro le ore 8.30 per i giorni 8 e 9 maggio, e con orario di uscita entro le ore 8 per il 10 maggio, previa esibizione del documento di trasporto attestante il luogo di consegna veicoli diretti all’Ospedale Galliera per terapie salvavita veicoli con contrassegno “Adunata ANA 2026” persone con disabilità, medici in emergenza, servizi funebri



Area Pedonale Alpina n. 2

È attiva da sabato 9 ore 17:00 a domenica 10 maggio ore 23:00, in occasione della sfilata.

Coinvolge un’ampia area centrale cittadina, incluse zone come:

via Garibaldi, via Cairoli, via Roma

piazza Caricamento, piazza della Meridiana

corso Buenos Aires (parziale), piazza Verdi e Borgo Pila

È in vigore il divieto totale di circolazione, con eccezioni per servizi essenziali e veicoli autorizzati dalle ore 00:00 alle ore 23 di domenica 10 maggio.

È istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione forzata nei quartieri Carignano e Foce dalle ore 17 di sabato 9 maggio alle ore 23 di domenica 10 maggio.

Ulteriori misure

Piazza della Vittoria : limitazioni dalle 21:00 di sabato 9 maggio

: limitazioni dalle 21:00 di sabato 9 maggio Carignano : divieto di sosta domenica 10 maggio

: divieto di sosta domenica 10 maggio Bassa Val Bisagno : divieti di sosta domenica 10 maggio

: divieti di sosta domenica 10 maggio Blu Area : sosta consentita su tutto il territorio cittadino dall’8 al 11 maggio

: sosta consentita su tutto il territorio cittadino dall’8 al 11 maggio Deroga al divieto di circolazione per l’ accesso al parcheggio interrato APCOA Parking di Piazza della Vittoria , con uscita su Via Armando Diaz, nei giorni 8 e 9 maggio

, con uscita su Via Armando Diaz, nei giorni 8 e 9 maggio Istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata dal 7 al 10 maggio ad eccezione dei veicoli e/o delle strutture afferenti alla manifestazione, contraddistinti da apposito contrassegno “Adunata ANA 2026 – Area Pedonale Alpina”, nelle seguenti località:

• Piazzale Atleti Azzurri d’Italia

• Piazzale 334ª Brigata Est SAP e Via Vogatori di Prà

• Via Paolo Anfossi, area di sosta prospiciente la stazione ferroviaria FF.S.

Aree di sosta dedicate

Bus ANA (Ponente, Sampierdarena e altre zone)

Veicoli autorizzati ANA 2026 (lungomare Canepa, strada Guido Rossa, zona Dinegro e Stazione Marittima)

Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno

Sosta temporanea aggiuntiva in Val Bisagno

Istituzione di aree destinate alla sosta, riservate ai veicoli al servizio di persone diversamente abili (muniti di apposito contrassegno)

Servizi garantiti

emergenza e soccorso

forze di polizia

trasporto pubblico locale

igiene urbana

assistenza domiciliare e terapie salvavita

servizi urgenti

È prevista inoltre una fascia logistica merci (03:00–07:00) per le attività nelle aree interessate.

Disposizioni finali

La Polizia Locale può adottare ulteriori misure in base alle esigenze operative. Gli organizzatori curano segnaletica e ripristino delle aree. L’Amministrazione può introdurre modifiche per garantire il corretto svolgimento della manifestazione.

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