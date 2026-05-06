La Spezia, refurtiva recuperata: caccia ai legittimi proprietari

Un appello, con tanto di foto, per ritrovare i proprietari dei gioielli rubati da una banda di ladri di appartamento sgominata un anno fa. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di La Spezia invitano i cittadini a mettersi in contatto con i loro uffici per ottenere informazioni utili al riconoscimento della merce sequestrata. Il servizio è attivo tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. Gli interessati possono contattare i militari via email all'indirizzo provspninv@carabinieri.it oppure al numero 0187/591. Per facilitare le operazioni di identificazione e restituzione, sarà necessario presentarsi con copia della denuncia di furto e con eventuale documentazione utile a dimostrare la titolarità dei beni sottratti.

L'iniziativa rappresenta la naturale prosecuzione dell'indagine 7° Comandamento - Atto Secondo che nei mesi scorsi ha portato all'arresto di un gruppo specializzato nei furti in abitazione. I colpi sono stati messi a segno nell'intera provincia spezzina oltre a diverse città in Toscana (Firenze, Viareggio, Massa, Pisa e Lucca) ed Emilia Romagna. Sono state 13 le persone indagate e otto quelle arrestate. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno recuperato una grande quantità di gioielli, soldi, elettrodomestici, veicoli e capi di abbigliamento utilizzati durante i furti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.