Genova, artisti di strada: più flessibilità e tutela per il centro storico

Si è riunita questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo Tursi, la Commissione congiunta 1 e 4 per l'esame delle modifiche al Regolamento degli artisti di strada.

Il documento, frutto di un lungo percorso di ascolto che ha coinvolto uffici tecnici, Polizia Locale, associazioni di categoria, residenti e gli stessi artisti, punta a superare le rigidità del passato attraverso un modello di gestione dinamico e partecipato.

La novità principale riguarda la suddivisione del territorio comunale in due zone con regole differenziate. Il Centro Storico, identificato con la buffer zone dell'UNESCO (corrispondente al perimetro delle mura cinquecentesche), manterrà una regolamentazione più stringente. In quest'area rimarrà obbligatoria la prenotazione delle postazioni, con una gestione attenta delle emissioni sonore per tutelare la quiete pubblica e le attività commerciali in un tessuto urbanistico estremamente denso.

Al di fuori di questo perimetro, il regolamento diventerà invece più snello: non sarà più necessaria la prenotazione e verranno concessi orari e fasce di esecuzione più ampi, favorendo la diffusione della cultura performativa in tutta la città.

L'Assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha sottolineato come l'obiettivo non sia quello di limitare l'arte, ma di armonizzarla con la vita quotidiana della città: "Siamo arrivati a questa proposta dopo un percorso estremamente corposo e un confronto franco con tutti i soggetti interessati- dichiara in aula l'assessore- L'obiettivo non è semplicemente normare, ma trovare un punto di equilibrio equo tra la vivibilità dei residenti, le necessità dei commercianti e il valore dell'arte performativa come attività lavorativa di valore per il territorio. Per il Centro Storico, data la sua conformazione urbanistica così densa e delicata, abbiamo scelto di ricalcare il perimetro della buffer zone UNESCO: qui manteniamo una regolamentazione attenta, con stalli prenotabili e una gestione puntuale delle emissioni sonore, pronti però a diradare o spostare le postazioni laddove si creino criticità acustiche documentate. La vera svolta è l'introduzione di una flessibilità strutturale: non vogliamo un regolamento immobile che richieda complessi iter burocratici per ogni minima variazione, ma uno strumento vivo. Attraverso il ripristino del Tavolo Permanente, l'amministrazione avrà l'obbligo di confrontarsi con le categorie almeno due volte l'anno, permettendoci di adattare le regole all'evoluzione delle necessità del tessuto territoriale. Anche sulle distanze dai luoghi di culto abbiamo scelto il buonsenso: passare a una franchigia di 15 metri in assenza di funzioni religiose significa restituire alla città spazi straordinari, come la piazzetta delle Vigne, che oggi sono paradossalmente interdetti all'arte di strada. Vogliamo regole più chiare e sostenibili, perché solo così possono essere davvero rispettate da tutti".

Dall'analisi tecnica emersa in Commissione, si evidenziano alcuni punti cardine che modificheranno la pratica quotidiana delle esibizioni:

-Tavolo Permanente di Confronto: verrà istituito un organismo di monitoraggio che l'amministrazione avrà l'obbligo di convocare almeno due volte l'anno. Questo tavolo potrà proporre alla Giunta la rimodulazione del numero di stalli e degli orari in base alle criticità o alle opportunità rilevate.

-Luoghi di Culto: la distanza minima dalle chiese viene ridotta a 15 metri in assenza di funzioni religiose (rispetto ai 40 metri precedenti), permettendo di restituire all'arte piazze e sagrati storicamente vocati alla socialità.

- Nuovi Orari: prevista una distinzione tra stagione estiva (aprile-ottobre) e invernale (novembre-marzo). In estate le esibizioni potranno protrarsi fino alle ore 22:00, con una deroga fino alle 23 per i lungomari.

-Emissioni Sonore: superato il criterio del "wattaggio" degli strumenti, considerato tecnicamente inefficace, si procederà con una classificazione basata sulla tipologia di impatto (bassa, media, alta emissione) definita in collaborazione con l'Ufficio acustica.

La seduta di oggi non chiude il confronto. L'aula ha infatti stabilito di programmare un'ultima commissione specifica dedicata alla ricezione di eventuali emendamenti. Una volta integrati i suggerimenti definitivi, il testo passerà in Giunta per la delibera e, infine, approderà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva.

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