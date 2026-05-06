Terza edizione del Forum nazionale sull'Energia: "Transizione al bivio", focus su sicurezza, sostenibilità e accessibilità

Il 7 e 8 maggio, nella cornice dell’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, si svolgerà la terza edizione del Forum Nazionale sull’Energia, intitolata “Transizione al bivio”, organizzato da TN Events & Media, in collaborazione con la testata specializzata Quotidiano Energia. L'evento sarà trasmesso da Telenord (canale 11 del digitale terrestre ligure) e in streaming da telenord.it. Due giornate di confronto tra istituzioni, imprese e mondo della ricerca per analizzare le sfide più urgenti del sistema energetico italiano ed europeo, tra sicurezza, sostenibilità e competitività.

"Il tema che abbiamo scelto quest’anno è volutamente forte: “Transizione al bivio” - spiega Massimiliano Monti, editore di Telenord - perché oggi siamo davvero in una fase decisiva. La transizione energetica non è più soltanto un obiettivo strategico o una prospettiva futura: è una realtà che incide sulle imprese, sulle famiglie, sulla competitività industriale, sulla sicurezza geopolitica e sulla qualità della vita dei cittadini. Per questo abbiamo voluto costruire un programma che mettesse insieme istituzioni, aziende, mondo scientifico, operatori industriali e stakeholder di primo piano, con l’obiettivo non solo di analizzare i problemi, ma soprattutto di individuare soluzioni concrete. Come editore, credo profondamente che il ruolo dell’informazione sia anche quello di creare connessioni, favorire il confronto e contribuire alla costruzione di una visione condivisa sui grandi temi strategici del Paese".

Interventi istituzionali

I lavori si apriranno nel pomeriggio di giovedì 7 maggio con i saluti introduttivi di Massimiliano Monti, Editore Telenord, seguiti dall'intervento istituzionale dell'Assessore Ambiente ed Energia Regione Liguria Paolo Ripamonti e del COO Industrial Transformation Eni Giuseppe Ricci (principale partner del Forum) mentre la moderazione sarà affidata a Roberto Rasia.

La svolta energetica tra ambizioni e realtà

La prima sessione entrerà nel vivo con la moderazione di Romina Maurizi, Direttrice Quotidiano Energia, e gli interventi di Nicola Dell’Acqua, Presidente Arera, e Alfredo Maria Becchetti, Presidente GSE, offrendo una visione regolatoria e operativa.

A seguire, il confronto si articolerà in tre panel chiave:

Geopolitica dell’energia: con Costantino Amadei , Presidente Gruppo Gnl Federchimica-Assogasliquidi; Fabrizio Fabbri , CEO Ansaldo Energia; Pier Lorenzo Dell’Orco , Amministratore Delegato Italgas Reti e Presidente Proxigas; Alessandro Cecchi , Direttore Affari Regolatori Iren e Presidente AIRU; Ivanhoe Romin , General Manager Axpo Italia; Sonia Sandei , Special Advisor Assoclima; Leonardo Brunori , Energy Executive Vice President RINA.

, Presidente Gruppo Gnl Federchimica-Assogasliquidi; , CEO Ansaldo Energia; , Amministratore Delegato Italgas Reti e Presidente Proxigas; , Direttore Affari Regolatori Iren e Presidente AIRU; , General Manager Axpo Italia; , Special Advisor Assoclima; , Energy Executive Vice President RINA. Crescita della domanda e rinnovabili: con Luca Bragoli , Chief Regulatory & Public Affairs Officer Erg; Antonello Giunta , Amministratore Delegato FS Energy; Enrico Erulo , Direttore Corporate Affairs Tirreno Power; Alessandro Migliorini , Head of Public Affair Italy European Energy; Riccardo Bani , Amministratore Delegato Veos; Paolo Picco , Presidente Federidroelettrica.

, Chief Regulatory & Public Affairs Officer Erg; , Amministratore Delegato FS Energy; , Direttore Corporate Affairs Tirreno Power; , Head of Public Affair Italy European Energy; , Amministratore Delegato Veos; , Presidente Federidroelettrica. Stoccaggio e accumulo: con Stefania Timperi, Head of Market Intelligence and Opportunity Identification Eni; Sabina Pinto, Amministratore Delegato e Direttore Generale Redelfi; Alberto Longhi, Head of Eng & TA Fichtner Italia. Il case history sarà presentato da Alessandro Venanzini, V.P. Sales Danieli Centro Combustioni.

Il ritorno del nucleare nel dibattito energetico

La seconda sessione, moderata da Roberto Rasia, sarà dedicata al nucleare con due panel:

Sicurezza energetica e Net Zero: Luca Mastrantonio , Amministratore Delegato Nuclitalia; Daniela Gentile , Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare; Massimo Debenedetti , Amministratore Delegato Cetena; Franco Cotana , Amministratore Delegato RSE; Viviana Cruciani , Assistente AD e Coordinatrice programmi decommissioning Sogin.

, Amministratore Delegato Nuclitalia; , Amministratore Delegato Ansaldo Nucleare; , Amministratore Delegato Cetena; , Amministratore Delegato RSE; , Assistente AD e Coordinatrice programmi decommissioning Sogin. Competenze e politiche industriali: Tommaso Botto, Manager Divisione Industry and Energy ASG Superconductors; Giacomo Grasso, Responsabile Laboratorio progettazione e analisi sistemi nucleari Enea; Edoardo Fiorentini, Head of Magnetic Fusion Initiatives Development Eni.

Digitalizzazione, sicurezza e capitale umano: le sfide del futuro

La seconda giornata si aprirà con gli interventi di Milena Antonella Rizzi, Prefetto Capo Servizio Regolazione Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e Roberta Pinotti, Presidente Polo Nazionale della Subacquea, con la moderazione di Roberto Rasia.

Oltre l’Hardware: la “transizione gemella”, la digitalizzazione come acceleratore della transizione energetica

La sessione sarà moderata da Paola Girdinio, Presidente Start 4.0 e Professore ordinario Università di Genova, e introdotta da Carlo Cavazzoni, Head of Hypercomputing Continuum Leonardo.

Nel panel sull’intelligenza artificiale interverranno Mirko Junior Mariani, Managing Director TXT Industrial; Giorgio Allasia, Chief Operations Officer Engineering & Technology Transfer Gruppo FOS; Marta Bray, Studio Legale B-Right Lawyers; Mattia Zara, Head of Sales and Marketing Veos AI; Giovanni Ponti, Responsabile Divisione Sistemi Informatica e ICT Enea. Il case history sarà presentato da Fabrizio Cardinali, CEO MyWAI.

Seguirà il panel sulla cybersecurity con Ivan Monti, CISO Ansaldo Energia; Francesco Maria Gavotti, Studio Legale B-Right Lawyers; Roberto Caviglia, Chief Business Unit YCyber Gruppo HWG Sababa; Alessandro Manfredini, Direttore Group Security e Cyber Defence A2A.

Underwater: la nuova frontiera della sicurezza energetica

La sessione underwater vedrà la partecipazione di Giulio Marino Cappelletti, Direttore Struttura Operativa Polo Nazionale Dimensione Subacquea; Andrea Cornetti, Presidente Unitirreno; Gabriel Maria Cafaro, Head of Underwater Hub Fincantieri; Stefano Meggio, Head of Sonsub-Defense Saipem, con moderazione di Roberto Rasia.

Decarbonizzazione: lo shipping tra strategie

La sessione sullo shipping, organizzata in collaborazione con il Propeller club Port of Genoa, includerà Lorenzo Pollicardo, Technical & Environmental Director SYBAss; Simone Bruckner, Chief R&D Officer Sanlorenzo S.p.A; Emanuela Franchini, Head of New Fuels F.lli Cosulich; Andrea Cogliolo, Senior Director Marine Excellence Centers RINA; Nicole Colla, Originator Axpo Italia. L’insight sarà affidato a Paolo Cuomo, Market Intelligence and Opportunity Identification ENI.

Il fattore umano della transizione energetica e la sfida dello "skill gap"

L’ultima sessione, moderata dal direttore di Telenord, Maurizio Michieli, sarà dedicata al capitale umano con Andrea Delucchi, Responsabile Area Sostenibilità e Innovazione Tecnologica Confindustria Genova; Marco Fossa, Professore DIME Università di Genova; Elisabetta Arato, Presidente Ticass.

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