Sampierdarena, uomo tenta di rapire bimbo di sei mesi dal passeggino: arrestato

GENOVA - Un uomo ha seguito una donna che non conosceva, che aveva per mano un bambino e nel passeggino un neonato di sei mesi cercando di portare via il piccolo dopo averlo afferrato per il collo. E' successo ieri sera intorno alle 19.30 nel quartiere genovese del Campasso, a Sampierdarena.

La mamma, che si era accorta di essere seguita da uno sconosciuto, ha affrettato il passo per entrare nel portone di casa ma l'uomo, un cittadino egiziano di 31 anni con problemi psichici l'ha raggiunta e dopo aver spintonato il bimbo più grande, ha cercato di rapire il neonato afferrandolo per il collo. Il piccolo però era assicurato al passeggino.

La madre si è messa a urlare e lui è fuggito. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno trovato l'uomo, che abita nel quartiere ed è noto per inveire costantemente contro i passanti, in una via limitrofa. L'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e le motivazioni del tentato rapimento sono ora affidate alla squadra mobile.





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