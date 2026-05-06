Genova, utilizzano bottiglie di vetro come armi improprie: due feriti nel centro storico

Un nuovo episodio di violenza urbana scuote il Centro Storico, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza nelle ore notturne.

Il fatto si è verificato all’alba, intorno alle 5, nella zona della Darsena, tra via Gramsci e ponte Parodi. A scontrarsi sono state quattro persone, tutte straniere, senza fissa dimora e irregolari sul territorio italiano.

In base a una prima ricostruzione, la situazione è rapidamente degenerata: i quattro si sarebbero prima inseguiti e poi affrontati con estrema aggressività, arrivando a utilizzare bottiglie di vetro come armi improprie. La rissa è proseguita fino all’arrivo dei soccorsi.

Il bilancio è di due feriti. Un uomo, in condizioni più serie, è stato assistito in codice giallo e trasportato all’ospedale Villa Scassi a causa della significativa perdita di sangue. Un secondo individuo, con lesioni meno gravi, è stato invece accompagnato al Galliera in codice verde.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto all’identificazione dei coinvolti. Sono inoltre in corso le verifiche attraverso le telecamere di sorveglianza, utili a chiarire la dinamica esatta dei fatti e ad accertare le responsabilità dei singoli partecipanti.

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