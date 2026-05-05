Genova, Piazza Martinez ancora teatro di violenza. Terza rissa in quattro giorni

Nuovo episodio di violenza nel quartiere di San Fruttuoso, dove nel pomeriggio di martedì 5 maggio si è verificata un’altra rissa in piazza Martinez. L’allarme è scattato intorno alle 17:30, poco dopo l’uscita da scuola, mentre diversi bambini e famiglie si trovavano ancora nella piazza.

Secondo le prime informazioni, ancora frammentarie, lo scontro avrebbe coinvolto circa una decina di giovani, presumibilmente di origine straniera. All’origine del diverbio ci sarebbe un possibile tentativo di furto, degenerato rapidamente in violenza. I ragazzi si sarebbero affrontati anche utilizzando cinghie, sotto gli occhi increduli dei residenti, che hanno immediatamente contattato il 112.

All’arrivo delle forze dell’ordine, però, i partecipanti alla rissa si erano già dispersi, rendendo difficile l’identificazione. Al momento, infatti, nessuno dei coinvolti è stato riconosciuto: la polizia sta lavorando raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Cresce intanto la preoccupazione dei residenti, che chiedono un rafforzamento dei controlli: quello di martedì rappresenta infatti il terzo episodio simile in pochi giorni nella stessa piazza e nelle aree circostanti.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.