Genova, auto in fiamme all’alba in via Degola: nessun ferito

Un’auto ha preso fuoco all’alba in via Degola, intorno alle cinque del mattino. Il conducente, sceso temporaneamente dal veicolo, al ritorno ha notato le fiamme svilupparsi dal cofano. Decisivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno evitato danni più gravi.

Dinamica – Secondo una prima ricostruzione, il conducente aveva lasciato l’auto parcheggiata per pochi minuti. Al rientro, il rogo era già in corso nella parte anteriore del mezzo. Le cause non sono ancora state chiarite e saranno oggetto di verifica.

Intervento – I Vigili del Fuoco, allertati immediatamente, sono intervenuti in tempi rapidi riuscendo a spegnere l’incendio prima che si propagasse all’intero veicolo. L’azione tempestiva ha limitato i danni e impedito possibili conseguenze per l’area circostante.

Accertamenti – Sul posto è intervenuta anche la Polizia, che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta origine delle fiamme. Non si esclude al momento nessuna ipotesi, dal guasto tecnico a fattori esterni.

Sicurezza – L’episodio non ha causato feriti. La zona è stata messa in sicurezza durante le operazioni di spegnimento e successivamente riaperta alla normale circolazione.

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