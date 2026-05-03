Weekend di risse e violenza a San Fruttuoso

Un fine settimana agitato ha segnato la movida del quartiere di San Fruttuoso, dove si sono registrati diversi episodi di tensione e disordini tra gruppi di persone. I fatti si sono concentrati tra piazza Martinez e via Casoni, sotto gli occhi dei residenti e dei numerosi clienti dei locali della zona.

Il primo episodio è avvenuto nella serata di venerdì, nei pressi della piazza. Alla base della lite ci sarebbe stato il furto di uno zaino, che avrebbe innescato una prima aggressione. In seguito, la persona coinvolta sarebbe stata raggiunta da amici e conoscenti, facendo aumentare la tensione. L’intervento della polizia ha poi permesso di separare i due gruppi e riportare la calma.

Un secondo episodio si è verificato tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, quando è scoppiato un nuovo diverbio davanti a un’attività commerciale in via Casoni. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine, nello specifico della polizia locale, per evitare un’ulteriore escalation e ristabilire l’ordine pubblico.

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