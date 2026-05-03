Tragedia nella notte sulla A12: muore motociclista, ferito un altro conducente

Un uomo di 42 anni ha perso la vita nella notte in un grave incidente avvenuto sull’autostrada A12, nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante, all’interno della galleria Sant’Anna. Il motociclista, residente a Sant’Olcese, si è scontrato con un’auto per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorritori, giunti sul posto con ambulanze e automediche, non hanno potuto fare nulla: l’uomo è morto sul colpo. Presenti anche vigili del fuoco e polizia stradale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una seconda moto con due persone a bordo: il conducente è rimasto ferito, mentre il passeggero non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Il tratto autostradale è stato chiuso fino alle prime ore del mattino per consentire i rilievi. Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto in poche ore sulle autostrade liguri, dopo la morte di un giovane di 26 anni sull’A7 (leggi qui). Le generalità della vittima non sono ancora state diffuse, in attesa che tutti i familiari vengano informati.

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