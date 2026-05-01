Carasco, scontro tra auto e furgone: un ferito in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato a Carasco, nella rotatoria di via Montanaro Disma. A scontrarsi sono stati un’autovettura e un mezzo commerciale appartenente a un’azienda agricola, impegnato nel trasporto di piante.

A seguito dell’impatto, il camioncino si è ribaltato su un fianco, proseguendo la corsa per diversi metri fino a terminare contro il guardrail. Il conducente, un uomo di 47 anni, è rimasto incastrato nell’abitacolo, rendendo necessario un intervento complesso e prolungato da parte dei Vigili del Fuoco di Chiavari, che hanno operato con la massima cautela per liberarlo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, insieme alla Croce Verde di Carasco e alla Croce Rossa di Cogorno. Considerata la gravità delle condizioni, il medico ha richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, partito da Albenga e atterrato nella piazzola di Cogorno. Il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino, dove è stato ricoverato per accertamenti: avrebbe riportato traumi multipli e un importante schiacciamento toracico.

Diversa la situazione per l’automobilista coinvolto, rimasto illeso, che ha tuttavia rifiutato il trasferimento in ospedale a Lavagna.

I Carabinieri di Chiavari stanno ora conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. Non si esclude che, trattandosi presumibilmente di uno spostamento per motivi professionali, l’episodio possa configurarsi come infortunio sul lavoro, avvenuto proprio nel giorno del Primo Maggio.

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