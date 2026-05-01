Savona, arrestato autotrasportatore con 170 kg di hashish nel rimorchio

SAVONA - Prosegue la capillare attività di controllo del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, con maggiore attenzione alle aree più sensibili del territorio, sia in chiave di prevenzione che di repressione degli illeciti, con servizi predisposti con militari in uniforme e in abiti civili.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Duomo, con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona, hanno arrestato in flagranza di reato di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo di 57 anni di nazionalità croata.

L’attività investigativa si inserisce nell’ambito di un più ampio servizio di prevenzione generale, nel quale i Carabinieri di Milano hanno monitorato gli spostamenti di un autoarticolato con targa croata e proveniente dall’estero. Dopo aver imbarcato il rimorchio in Spagna, la motrice è arrivata in Italia via terra, raggiungendo il predetto rimorchio sbarcato nella mattinata presso il Porto di Savona.

Il costante monitoraggio ha permesso ai Carabinieri di intercettare l’autoarticolato presso il Lungomare Giacomo Matteotti. Una volta fermato e svuotato il rimorchio dai diversi pallet contenente merce varia (giocattoli) destinata alla vendita, i Carabinieri hanno immediatamente notato delle anomalie sul pianale del rimorchio stesso. La rimozione dei pannelli del pianale ha permesso di rivenire circa 170 kg di hashish, suddivisi in vari panetti termo sigillati e occultati nel doppio fondo ricavato all’interno del rimorchio.

Al termine degli accertamenti il 57enne autotrasportatore croato è stato tratto in arresto in flagranza di reato e messo disposizione della locale Autorità Giudiziaria, associandolo presso la Casa Circondariale di Genova Marassi, in attesa dell’udienza di convalida.

L’autoarticolato utilizzato e la sostanza stupefacente sono stati sottoposto a sequestro.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare, i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.





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