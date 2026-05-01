Genova, patteggia la donna che malmenava i figli perchè non la lasciavano chattare

Per ottenere l’accesso al patteggiamento, e quindi a una riduzione della pena, una donna di 31 anni ha deciso di risarcire i propri figli con 5 mila euro ciascuno. La somma rappresenta una condizione ritenuta necessaria dal giudice per procedere con l’accordo.

La vicenda riguarda accuse di maltrattamenti nei confronti dei due bambini, di uno e tre anni. Secondo quanto emerso, la madre avrebbe reagito con violenza alle richieste di attenzione dei piccoli, arrivando a colpirli perché infastidita mentre era al telefono o impegnata sui social.

Davanti al giudice per l’udienza preliminare Angela Maria Nutini, la donna ha chiesto di patteggiare una pena di due anni di reclusione. In precedenza era stata sottoposta alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con l’obbligo di braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi ai figli, restrizione ancora in vigore. Nel frattempo, il tribunale per i minorenni ha disposto la revoca della responsabilità genitoriale.

Le indagini sono partite dopo la segnalazione del padre di uno dei bambini, insospettito da alcuni lividi notati sui piccoli. Lo scorso settembre era stata quindi eseguita la misura cautelare richiesta dalla procura.

Determinanti per l’inchiesta sono stati i filmati raccolti dal compagno della donna, che aveva installato alcune telecamere in casa con il pretesto della sicurezza. Le registrazioni mostravano episodi di violenza domestica, tra cui schiaffi e, in un caso, un colpo alla testa con un telecomando, inflitti ai bambini mentre chiedevano cibo o attenzioni.

L’attività investigativa, condotta dalla squadra mobile nell’ambito del codice rosso, ha portato all’immediato allontanamento della donna dall’abitazione, con l’obiettivo di interrompere i comportamenti violenti. In una prima fase, i minori sono stati affidati al padre.

L’udienza è stata rinviata al prossimo giugno, quando si deciderà sull’eventuale accordo di patteggiamento.

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