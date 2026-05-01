Bordighera, ambulanza si scontra con un’auto: tre feriti nella notte

Un’ambulanza in servizio di emergenza si è scontrata con un’auto nella notte a Bordighera. Tre le persone ferite, fortunatamente in modo non grave.

Incidente – Lo scontro è avvenuto intorno alle 2.30 lungo l’Aurelia, nel territorio di Bordighera. Per cause ancora da chiarire, il mezzo di soccorso ha impattato contro una vettura mentre era diretto su un intervento urgente.

Feriti – Nel bilancio dell’incidente risultano tre persone coinvolte: l’autista dell’ambulanza, una volontaria a bordo del mezzo e il conducente dell’auto. Tutti hanno riportato ferite giudicate non gravi.

Soccorsi – Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei feriti all’ospedale di Sanremo per ulteriori accertamenti.

Dinamica – La ricostruzione dell’accaduto è affidata ai carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti necessari per chiarire le responsabilità e le modalità dello scontro.

Contesto – L’incidente riporta l’attenzione sui rischi legati alla circolazione dei mezzi di emergenza, spesso impegnati in situazioni critiche e costretti a muoversi rapidamente lungo arterie trafficate.

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