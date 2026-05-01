Genova, notte violenta nel centro storico: giovane picchiato dal branco, pedone ubriaco passa col rosso e scooter lo investe

Notte movimentata nel centro storico di Genova, dove un ragazzo di 20 anni è stato aggredito da cinque sconosciuti. Il giovane è stato circondato e picchiato, riportando un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca e le volanti della polizia, che ora indagano sull’accaduto. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo.

Poco dopo, un secondo intervento in via Gramsci: un uomo di 27 anni, in stato di ebbrezza, ha attraversato con il semaforo rosso ed è stato investito da uno scooter. Sia il pedone che il conducente del mezzo sono stati soccorsi e portati in codice giallo all’ospedale Galliera.

La polizia locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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