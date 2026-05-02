Incidente mortale sull’A7 tra Bolzaneto e Busalla: motociclista 25enne muore travolto dopo la caduta

Incidente mortale nel tardo pomeriggio sull’autostrada A7, in direzione nord verso Milano, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla, all’interno della galleria delle Piane.

Intorno alle 17.30 un motociclista, che viaggiava sulla corsia di sorpasso, avrebbe perso il controllo del mezzo all’uscita della galleria, finendo violentemente a terra. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato successivamente investito da un altro veicolo sopraggiunto che non è riuscito ad evitarlo. Si tratta di un ragazzo di 25 anni originario di Lecco.

Immediato l’intervento dei soccorsi: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza, l’automedica, l’elisoccorso ed è stato attivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco. Ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

È arrivata anche la nota di Autostrade per l'Italia:

"Sulla A7 Serravalle-Genova si è resa necessaria la chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano al km 119+100.

All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 3 km di coda ed è in corso la distribuzione di acqua. I soli veicoli leggeri devono uscire a Genova Bolzaneto, dove si sono formate code a partire dal bivio dell'A12 Genova-Sestri Levante e dopo aver percorso la strada statale 35 dei Giovi, possono rientrare in autostrada a Busalla. Ai camion in viaggio verso Milano consigliamo invece di percorrere l'A26 Genova-Gravellona Toce".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.