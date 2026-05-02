Il Centro Antiviolenza Mascherona ringrazia la sindaca Salis per la somma devoluta
di c.b.
53 sec
Il Centro Antiviolenza Mascherona rivolge il suo grazie più sincero e profondo alla Sindaca Silvia Salis per aver scelto di destinare al nostro Centro parte della somma versata a seguito di un episodio di odio sui social.
Un gesto che va oltre il valore economico e assume un significato potente: trasformare l’odio in sostegno, la violenza delle parole in un aiuto concreto per le donne che ogni giorno trovano in noi un luogo di ascolto, protezione e rinascita.
È un segnale chiaro e coraggioso, che afferma con forza come l’odio non possa restare senza conseguenze, ma debba essere ricondotto a responsabilità, consapevolezza e solidarietà.
Questo atto rappresenta non solo un contributo importante per le nostre attività, ma anche un messaggio culturale: le parole hanno un peso, le azioni costruiscono il futuro.
A nome di tutte le operatrici e delle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza Mascherona, esprimiamo un ringraziamento autentico e non formale: questo è un gesto di sensibilità che lascia un segno tangibile e molto prezioso.
Un gesto che va oltre il valore economico e assume un significato potente: trasformare l’odio in sostegno, la violenza delle parole in un aiuto concreto per le donne che ogni giorno trovano in noi un luogo di ascolto, protezione e rinascita.
È un segnale chiaro e coraggioso, che afferma con forza come l’odio non possa restare senza conseguenze, ma debba essere ricondotto a responsabilità, consapevolezza e solidarietà.
Questo atto rappresenta non solo un contributo importante per le nostre attività, ma anche un messaggio culturale: le parole hanno un peso, le azioni costruiscono il futuro.
A nome di tutte le operatrici e delle donne che si rivolgono al Centro Antiviolenza Mascherona, esprimiamo un ringraziamento autentico e non formale: questo è un gesto di sensibilità che lascia un segno tangibile e molto prezioso.
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