Cartellonistica e obliteratrici Amt con Qr Code. In darsena regna la confusione
di Claudio Baffico
Le nuove obliteratrici Amt con il QR Code fanno ancora discutere. A porre l'attenzione sull'argomento, ai microfoni di Telenord, il consigliere del municipio Centro Est Massimiliano Lucente, che si sofferma sulla situazione nella stazione metropolitana della Darsena, dove anche la cartellonistica appare ambigua e insufficiente.
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