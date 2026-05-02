Attualità

Continua la lotta contro l'abbandono dei rifiuti ingombranti

di Claudio Baffico

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Continua a tenere banco il problema dell'abbandono dei rifiuti ingombranti. Particolarmente preso di mira, in questo ultimo periodo, il territorio della Bassa Valbisagno, come testimonia a Telenord il presidente del municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi. Informato anche il comune, nell'auspicio di un'azione coordinata, anche se, come sempre, per sensibilizzare alcuni cittadini si dovrà ricorrere alla strada sanzionatoria.

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