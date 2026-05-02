Genova, 19enne ferito al volto con una bottiglia rotta: indagini in corso

Un ragazzo di 19 anni è stato ferito al volto con una bottiglia di vetro rotta nel primo pomeriggio in corso Marconi. L’aggressione, avvenuta per cause ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Aggressione – L’episodio si è verificato poco dopo le 13, quando il giovane, italiano, è stato colpito alla guancia da un altro soggetto che si è poi rapidamente allontanato. Non è al momento chiaro se tra i due vi fosse una conoscenza pregressa né cosa abbia scatenato la violenza.

Ferite – Il 19enne ha riportato un taglio definito di discreta entità, accompagnato da una copiosa perdita di sangue. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da far temere per la vita.

Soccorsi – Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, che ha prestato le prime cure stabilizzando il ferito prima del trasporto in ospedale. Il giovane è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso del Galliera.

Indagini – Presenti anche le volanti della Polizia di Stato, impegnate nella ricostruzione dell’accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo elementi utili per identificare l’aggressore e chiarire la dinamica dei fatti.

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