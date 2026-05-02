Due arresti per detenzione ai fini di spaccio nel Levante

I Carabinieri della Stazione di Rapallo, nella decorsa notte, nei pressi di un locale nel centro cittadino, durante un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto* in flagranza di reato un 25enne italiano, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, lo stato di agitazione del giovane alla vista dei militari, attiravano l’attenzione degli operatori che procedevano dunque all’identificazione dello stesso, che da un controllo risultava avere a suo carico precedenti specifici e che induceva i carabinieri ad eseguire una perquisizione personale che consentiva di rinvenire, occultati negli slip, 0,2 gr. di cocaina.

A seguito della perquisizione presso il domicilio venivano rinvenuti, all’interno del cassetto del comodino della stanza da letto, gr. 120 di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente, un coltello della lunghezza complessiva di 17 cm e 620 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 25enne, concluse le formalità di rito veniva trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Santa Margherita Ligure in attesa del rito direttissimo.

I Carabinieri della Stazione di Lavagna hanno tratto in arresto* in flagranza di reato una 20enne, per spaccio di sostanze stupefacenti. La ragazza di origine russa, nota ai militari per i precedenti specifici, è stata sorpresa mentre cedeva delle dosi di hashish ad un 53enne italiano, segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La perquisizione personale ha permesso il rinvenimento, all’interno dello zaino che la ragazza aveva con sé, di ulteriori 17 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriore stupefacente, 100 grammi di

hashish, occultati all’interno di un mobile. Concluse le formalità di rito la 20enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.