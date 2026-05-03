Genova, auto in fiamme allo svincolo A7–A12: traffico a lungo bloccato verso Nervi

Nel pomeriggio di oggi, il conducente di un’auto in transito sullo svincolo autostradale tra A7 e A12, in direzione Nervi, ha notato del fumo fuoriuscire dal cofano del veicolo. Ha quindi accostato prontamente, mettendosi in sicurezza.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme avevano già avvolto completamente l’auto, rendendo possibile solo l’intervento di spegnimento.

L’autostrada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale di Autostrade per la gestione della viabilità.

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