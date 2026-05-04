Casarza Ligure, scontro tra scuolabus e mezzo rifiuti: ferito un bambino

Paura questa mattina a Casarza Ligure per un incidente tra uno scuolabus e un mezzo della raccolta rifiuti: un bambino di 11 anni è stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre gli altri passeggeri sono rimasti illesi.

Incidente – Lo scontro è avvenuto poco dopo le 7 alla rotonda di via Tangoni, nei pressi del ponte Biggi. Per cause ancora in fase di accertamento, lo scuolabus e il veicolo per la raccolta dei rifiuti sono entrati in collisione durante le prime ore del servizio mattutino.

Feriti – Ad avere la peggio è stato un bambino di 11 anni, soccorso sul posto e trasferito all’ospedale di Lavagna. Le sue condizioni non sarebbero gravi: il trasporto è stato disposto per effettuare controlli alla colonna vertebrale.

Altri coinvolti – Nessuna conseguenza per gli altri bambini a bordo del mezzo scolastico né per l’autista. Anche il conducente del mezzo dei rifiuti non ha riportato ferite.

Accertamenti – Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Casarza Ligure, incaricati di ricostruire la dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.

Traffico – L’incidente ha causato rallentamenti nella zona nelle prime ore del mattino, in coincidenza con l’orario di ingresso scolastico e le attività lavorative.

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