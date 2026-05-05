Genova, Procura sequestra 38 pini in corso Podestà: indagine sulle autorizzazioni agli abbattimenti

La Procura di Genova ha disposto il sequestro di 38 pini in corso Podestà, nel quartiere di Carignano, dopo l’esposto presentato da Italia Nostra e le proteste di residenti e comitati per i primi abbattimenti avvenuti ieri mattina.

Il provvedimento, firmato dal procuratore aggiunto Federico Manotti e dalla pm Eugenia Menichetti, arriva nell’ambito di un fascicolo aperto per distruzione di bellezze naturali e violazione del codice dei beni culturali e del paesaggio. Contestualmente, i magistrati hanno notificato al Comune un ordine di esibizione per acquisire tutta la documentazione relativa alle riunioni che hanno portato alla decisione di tagliare gli alberi.

Le verifiche tecniche erano state avviate nelle scorse settimane, anche in previsione dell’elevata affluenza per l’adunata degli alpini. Dopo un primo monitoraggio visivo, l’attenzione si era concentrata su dieci alberi: le prove di trazione avevano evidenziato quattro pini in condizioni critiche, due classificati in classe D (massimo rischio) e già abbattuti, e altri due in classe C.

Per questi ultimi, nonostante il via libera della Soprintendenza per ragioni di sicurezza, i tecnici non hanno proceduto per l’assenza dell’autorizzazione comunale. Ora, con il sequestro in atto, qualsiasi intervento di taglio è comunque sospeso.

Resta aperto il nodo della sicurezza: in caso di rischio elevato, anche a causa del maltempo previsto nei prossimi giorni, l’unica misura adottabile dal Comune potrebbe essere la chiusura parziale della strada al traffico veicolare e pedonale. Una decisione che rischierebbe di complicare la logistica della grande sfilata prevista nel fine settimana, dato che corso Podestà rappresenta uno snodo cruciale del percorso.

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