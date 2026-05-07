Sestri Ponente, incendio in un parcheggio: scongiurati danni alle persone

Momenti di tensione a Sestri Ponente, dove un incendio scoppiato all’interno di un parcheggio di via Santa Maria della Costa ha coinvolto più automobili, generando una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, preoccupati per le fiamme che in pochi minuti hanno iniziato a propagarsi da un veicolo parcheggiato alle auto vicine. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, arrivate dalla centrale operativa e dal distaccamento di Multedo, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi: secondo le prime informazioni, i danni maggiori avrebbero interessato la parte anteriore della vettura da cui sarebbe partito l’incendio, mentre almeno altri due mezzi sono rimasti coinvolti in modo parziale dalle fiamme.

Presenti anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale, che hanno effettuato gli accertamenti del caso e gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si registrano feriti né persone intossicate dal fumo.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Dai primi riscontri, l’incendio potrebbe essersi sviluppato dal cofano di una delle auto parcheggiate, ma saranno le verifiche tecniche sui veicoli coinvolti a chiarire l’esatta origine dell’episodio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.