Genova, giallo a Castelletto: donna muore cadendo da muraglione mentre è col fidanzato, indaga la polizia

Dramma ieri sera a Castelletto tra corso Firenze e corso Carbonara dove una donna di 42 anni è morta dopo essere precipitata da un muraglione. E' successo intorno alle 22.30.

La donna, di nazionalità bielorussa, si trovava a Genova da lunedì e alloggiava in un B&B in attesa di partire per una crociera con il fidanzato, un connazionale di 46 anni. I due ieri sera avevano bevuto poi erano usciti forse per una passeggiata. La donna era appoggiata a una ringhiera quando ha perso l'equilibrio per poi precipitare nel cortile di un'abitazione sottostante. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni agli agenti delle volanti arrivati sul posto il fidanzato e anche una passante hanno cercato inutilmente di trattenerla. Purtroppo la caduta da diversi metri è stata fatale.

La pm Paola Crispo ha delegato la squadra mobile a svolgere ulteriori accertamenti e disporrà l'autopsia sul corpo della donna

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