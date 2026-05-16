Genova, due aggressioni nel centro storico: vittime una turista e uno studente

Ancora violenza nelle vie del centro storico di Genova. La scorsa notte una turista e uno studente sono stati picchiati e rapinati, finendo in ospedale. La donna, 36 anni, ha raccontato di essere stata seguita da uno sconosciuto in vico Casana che dopo averle dato alcuni pugni all'addome ha cercato di prenderle il telefono. La vittima è riuscita a scappare e a chiedere aiuto in un locale. Il titolare ha chiamato il 118 e la polizia. I volontari della Croce bianca genovese l'hanno soccorsa e trasportata all'ospedale Galliera. Alcune ore dopo, in stradone Sant'Agostino, uno studente di 21 anni è stato fermato con lo spray al peperoncino e poi aggredito da un gruppo di stranieri. Anche in questo caso è intervenuta la Croce bianca che ha trasportato il giovane all'ospedale Galliera. Sul posto le volanti della polizia avrebbero fermato uno dei presunto autori della rapina.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.