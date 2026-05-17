Caos ferrovie: allarme sulla linea Genova-Milano, valigetta sospetta vicino ai binari, traffico ferroviario paralizzato per ore ad Arquata
di R.S.
2 min, 48 sec
L’allarme è scattato intorno alle 12.50, per una valigetta abbandonata non lontano dalla linea. Circolazione ripartita poco dopo le 16
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