Autostrade, caos in A10: code fino a 7 km per incidente con tre feriti, uno grave

Traffico bloccato fino a sera lungo l'autostrada A10 Genova-Savona tra Albisola e Celle Ligure in direzione del capoluogo ligure a causa di un incidente che ha coinvolto due auto ed una moto. Si sono registrate code fino a 7 chilometri e la società concessionaria ha consigliato, a chi viaggiava in direzione di Genova di uscire ad Albisola e rientrare a Celle Ligure dopo aver percorso l'Aurelia.

Sul posto sono intervenuti il personale di Aspi, la polizia stradale e i mezzi di soccorso.

L'incidente ha provocato tre feriti di cui uno grave trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure mentre gli altri due sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

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