Cronaca

Boccadasse, revocato divieto di balneazione

di R.S.

32 sec

Via libera anche per le aree del Lungomare di Pegli dal Molo Lomellini al Molo Torre, il tratto del Levante del Torrente Rexello e Via Flecchia

Boccadasse, revocato divieto di balneazione
2265 - ASEF

A Genova è stata disposta la revoca del divieto temporaneo di balneazione in quattro tratti del litorale cittadino, dopo i rilievi effettuati dall’ARPAL.

Il provvedimento è stato firmato dal vicesindaco Alessandro Terrile su proposta dell’assessora all’Ambiente Silvia Pericu.

Le aree interessate dal ritorno alla balneazione sono il Lungomare di Pegli (dal Molo Lomellini al Molo Torre), il tratto del Levante del Torrente Rexello, la zona di Boccadasse e Via Flecchia.

La decisione arriva dopo le verifiche di qualità delle acque che hanno riportato i parametri nei limiti previsti dalla normativa, consentendo così la riapertura alla balneazione nelle zone interessate.

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