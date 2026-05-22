Genova, revoca dei divieti di balneazione a Pegli, Boccadasse e Quinto
di Redazione
GENOVA - A seguito dei rilievi eseguiti da Arpal, il vicesindaco Alessandro Terrile, su proposta dell’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti:
• Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre (lunghezza metri 707)
• Levante Torrente Rexello (lunghezza metri 173)
• Boccadasse: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara (lunghezza metri 1032)
• Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia (lunghezza metri 699)
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Tags:balneazione
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