Cronaca

Genova, revoca dei divieti di balneazione a Pegli, Boccadasse e Quinto

di Redazione

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Genova, revoca dei divieti di balneazione a Pegli, Boccadasse e Quinto
2322 - Teatro Carlo Felice - Macbeth

GENOVA - A seguito dei rilievi eseguiti da Arpal, il vicesindaco Alessandro Terrile, su proposta dell’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti punti:

• Lungomare Pegli: da Molo Lomellini a Molo Torre (lunghezza metri 707)

• Levante Torrente Rexello (lunghezza metri 173)

• Boccadasse: dal confine Est Bagni Nuovo Lido a civ. 47 di via Capo di S. Chiara (lunghezza metri 1032)

• Via Flecchia: da lato Ovest del civ. n. 25 di Via A. Gianelli a asse di Via Flecchia (lunghezza metri 699)

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