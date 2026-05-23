Genova, giovane ubriaco cade da un muretto: è grave

Un ragazzo di 17 anni è caduto la scorsa notte da un muretto nella zona dei Giardini di Plastica, nel centro di Genova. Il giovane, ubriaco, ha perso l'equilibrio ed è scivolato per alcuni metri. Era insieme ad alcuni amici. Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce bianca genovese che hanno stabilizzato il diciassettenne e lo hanno trasferito, in codice rosso, all'ospedale San Martino. Per il recupero sono intervenuti anche i vigili del fuoco che lo hanno issato fino all'ambulanza.

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