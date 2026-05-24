Genova: scontro quasi frontale tra auto e furgoncino sulla strada per Sant’Alberto, due feriti gravi

Grave incidente nel pomeriggio sulla strada che collega Bargagli a Sant’Alberto, dove un’auto e un furgoncino si sono scontrati quasi frontalmente.

Le persone a bordo dell’auto sono rimaste illese e sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo subito dopo l’impatto. Più complicata la situazione per gli occupanti del furgoncino, rimasti incastrati tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, utilizzando attrezzature elettroidrauliche, hanno liberato i due feriti affidandoli poi ai sanitari del 118.

Entrambe le persone estratte dal mezzo sono state trasportate in codice rosso all’ospedale. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

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