Cade dal muraglione al Parco del Peralto, grave uno studente universitario

ricoverato in gravi condizioni uno studente universitario di 25 anni caduto nella serata di ieri da un muraglione nel Parco del Peralto, sulle alture della città. Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno raggiunto e stabilizzato il ragazzo prima del trasporto d’urgenza all’ospedale San Martino in codice rosso.

Il venticinquenne ha riportato diversi traumi ed è attualmente sotto osservazione. Le sue condizioni sono considerate gravi.

L’episodio arriva a distanza di poche ore da un altro incidente simile avvenuto in città: nella notte tra venerdì e sabato un ragazzo di 17 anni era caduto da un muretto ai Giardini di Plastica, nel centro di Genova, finendo anche lui in ospedale.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica della caduta al Parco del Peralto.

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