Tamponamento in galleria sulla A12, otto feriti tra cui quattro bambini

Otto persone sono rimaste ferite, tra cui quattro bambini, in un incidente avvenuto nel pomeriggio nella galleria tra Carrodano e Deiva Marina, lungo l’autostrada A12.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia stradale della Spezia, due auto si sarebbero scontrate per un tamponamento. Sette delle persone coinvolte viaggiavano a bordo dello stesso veicolo.

I minori feriti hanno 4 mesi, 6 e 15 anni. Due di loro sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova tramite elicottero dei vigili del fuoco. Le condizioni dei feriti non sarebbero comunque tali da destare pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le squadre della viabilità. L’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, prima tra Carrodano e Brugnato, provocando fino a quattro chilometri di coda poi gradualmente smaltiti.

Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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