Fermato in Ape Piaggio in autostrada: "Ingannato dal navigatore"

Dal sud Italia alla Svizzera a bordo del motocarro Ape Piaggio (foto dalla pagina Facebook Museo Piaggio). Prendendo, però, la strada sbagliata. E' successo a un turista svizzero che ieri è stato fermato dagli agenti della polizia stradale di Spezia e Genova in autostrada, all'altezza di Carrodano.



Due pattuglie lo hanno raggiunto, mentre viaggiava tra auto e mezzi pesanti, e scortato fino alla prima uscita utile. Qui lo hanno multato dopo avergli spiegato il pericolo corso. Lo svizzero ha spiegato di essere andato nella sua casa di vacanza al Sud e di essere sulla via del ritorno.

Secondo il suo racconto, avrebbe sbagliato strada a causa delle indicazioni del navigatore. Al turista è stata contestata la violazione del codice della strada che vieta la circolazione in autostrada dei veicoli non in grado di sviluppare e mantenere velocità adeguate alla sicurezza della circolazione.

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