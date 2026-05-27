Maldive, sabato a Pegli l’ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia

Genova si prepara a dare l’ultimo saluto a Monica Montefalcone e alla figlia Giorgia Sommacal, morte due settimane fa durante un’immersione alle Maldive. Le salme arriveranno domani nel capoluogo ligure, mentre il funerale sarà celebrato sabato alle 11 nella chiesa di San Francesco a Pegli, con ogni probabilità in forma privata.

Il ritorno – Dopo giorni di attesa e accertamenti, le salme della docente del Distav dell’Università di Genova e della figlia faranno rientro in Liguria. Venerdì sera, nella parrocchia di San Francesco a Pegli, è previsto il rosario in memoria delle due donne, molto conosciute nell’ambiente accademico e nella comunità locale.

Le indagini – Nella giornata di ieri sono state eseguite le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. Secondo le prime valutazioni del medico legale Luca Tajana, le cause del decesso sarebbero riconducibili ad annegamento o anossia, cioè una grave mancanza di ossigeno. Per chiarire definitivamente la dinamica saranno però necessari ulteriori approfondimenti scientifici.

Gli esami – Gli investigatori attendono infatti l’esito degli esami istologici, che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto durante l’immersione nelle acque delle Maldive. I risultati definitivi potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Il cordoglio – La tragedia ha colpito profondamente il mondo universitario genovese e chi conosceva la docente del Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita. In queste ore continuano i messaggi di vicinanza alla famiglia e agli amici delle vittime.

La comunità – Pegli si prepara così a un momento di raccoglimento e silenzio per accompagnare l’ultimo viaggio di madre e figlia, in una vicenda che ha lasciato sgomenta l’intera città.

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