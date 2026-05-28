Genova abbraccia Waldemaro Flick: folla e commozione ai funerali del giurista

A officiare la cerimonia è stato monsignor Marino Poggi, affiancato da don Davide Bernini, don Gianfranco Calabrese e dal diacono Giulio Galliani. Nell’omelia, monsignor Poggi ha ricordato il percorso umano e spirituale di Flick: “Siamo qui per ringraziare Waldemaro per la sua vita e accompagnarlo nel suo percorso verso il Signore”, sottolineando come abbia imparato “nella sofferenza e nell’umiltà dell’impotenza” il valore della comunione e della vicinanza agli altri.

Accanto alla famiglia – la moglie Carla, i figli Arturo e Maurizio, nipoti e pronipoti – si sono stretti centinaia di amici, colleghi e rappresentanti della vita pubblica genovese e nazionale. Presenti, tra gli altri, il procuratore generale Enrico Zucca, la sostituto procuratore Patrizia Petruzziello, il professor Enzo Roppo, l’imprenditore Carlo Castellano, l’ex ministro Roberta Pinotti, l’ex presidente del Tribunale Claudio Viazzi e il presidente dell’Ordine degli avvocati Stefano Savi.

Momenti di forte emozione durante i ricordi affidati alle nipoti Benedetta e Carola Flick. Benedetta ha rievocato “la chitarra con cui cantavamo in montagna, i giri in moto in Val Ferret e i consigli nei momenti più importanti della vita”. Carola, collega dello zio nello studio legale, ha invece ricordato il suo approccio umano e professionale: “Diceva sempre: ‘Mi viene più facile essere onesto che stare a dieta’. Era questa la sua essenza”. E ancora: “Il nostro non era solo uno studio legale, era uno studio di vita”.

A ricordare il ruolo di maestro di intere generazioni di professionisti è stato anche il vicesindaco Alessandro Terrile, suo ex collega di studio: “Ha insegnato con generosità e attenzione alla persona. I grandi maestri non muoiono mai: vivono negli insegnamenti e negli allievi”.

Al termine della funzione il feretro è stato accompagnato al cimitero monumentale di Staglieno per la cremazione e la successiva tumulazione.