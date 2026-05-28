Tiglieto, incendio in un mulino abbandonato per cause da accertare

Quest'oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel Comune di Tiglieto, specificamente in località Acqua Bianca, a causa di un incendio che ha interessato un mulino abbandonato. Sul posto sono state immediatamente dislocate due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da mezzi specializzati per l’antincendio boschivo (AIB). La priorità dei soccorritori, oltre allo spegnimento della struttura, è stata quella di contenere il rogo ed evitare che le fiamme potessero propagarsi alla fitta vegetazione circostante. L'edificio risultava completamente disabitato. Le autorità sul posto confermano che nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell'evento. Al momento le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso. Restano da accertare le cause che hanno originato il rogo.

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