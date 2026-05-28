Ucraina, ucciso il contractor spezzino Alex Pineschi: aveva 42 anni

Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial: "Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia".

Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del ministero della Difesa ucraina, a quanto si apprende. Pineschi - spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre - aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria ed il Kurdistan.

Alex Pineschi era molto conosciuto alla Spezia: dopo aver addestrato i peshmerga a combattere l'Isis aveva messo nero su bianco l'esperienza a fianco dei membri delle forze armate ufficiali della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno e aveva pubblicato un libro, intitolato appunto 'Peshmerga - Di fronte alla morte'. Era dunque anche uno scrittore - aveva firmato altri due libri -, oltre che un esperto del tiro di precisione.

Subito dopo quell'esperienza al suo rientro in Italia era stato indagato dalla procura della Spezia perché sospettato di essere un mercenario. Ma il procedimento si era concluso con l'archiviazione (tra l'altro richiesta dallo stesso pubblico ministero) perché è stato riconosciuto il suo ruolo di volontario e non di mercenario. Pineschi operava da qualche mese in Ucraina. Lascia il padre, raggiunto in queste ore dalla notizia.

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