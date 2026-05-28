Marassi, muore per un malore mentre è al volante della propria auto

Dramma nel tardo pomeriggio a Marassi, in via Giacomo Moresco, dove un uomo di circa 40 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un improvviso malore mentre era al volante della propria auto.

L’emergenza è stata segnalata intorno alle 18.40 e sul posto sono arrivati rapidamente i mezzi del 118, con due ambulanze della Nuova Volontari San Fruttuoso e l’automedica Golf 3.

I soccorritori hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Presenti anche gli agenti della polizia, intervenuti per effettuare tutti gli accertamenti necessari e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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