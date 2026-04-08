Voltri, fuga di gas provoca chiusura temporanea dell'accesso all'ospedale Evangelico

Una significativa fuga di gas, nel quartiere di Voltri, ha indotto a una chiusura temporanea dell’accesso all’ospedale Evangelico, poi riaperto, seppur con alcune limitazioni ancora in vigore: resta infatti interdetto il passaggio dei mezzi Amt e l’accesso pedonale dalla scaletta laterale. Ripristinata invece la viabilità su via Tosonotti.

L’emergenza ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di Ireti Gas. Le squadre sono tuttora impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata.

In una prima fase, per ragioni di sicurezza, era stata disposta la sospensione della circolazione e la chiusura degli accessi all’ospedale, con conseguente blocco anche del transito dei mezzi di soccorso diretti alla struttura. Il traffico era stato quindi deviato su percorsi alternativi, in particolare lungo via Tosonotti, seguendo le indicazioni operative predisposte sul posto.

Parallelamente, sono proseguite le attività di gestione dell’emergenza, comprese le operazioni di rimozione dei veicoli parcheggiati nelle vicinanze della perdita, necessarie per consentire un intervento tecnico rapido ed efficace e il progressivo ritorno alle condizioni di normalità.

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